أحمد فتحي: بيراميدز اسم كبير في الدوري المصري لا يقل عن الأهلي والزمالك

أكد أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إنه فخور بالانضمام إلى الفريق السماوي، مشددًا على أن النادي به مجموعة كبيرة من أصدقائه".

وأضاف أحمد فتحي، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي لتقديمه، أن بيراميدز فريق كبير، وله اسمه في الدوري المصري ولا يقل عن الأهلي والزمالك، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع.

وتابع: "لست نادما على الانتقال لفريق بيراميدز، وخاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين وعلى رأسهم عبد الله السعيد".

وأتم: "حزين لعدم المشاركة مع الأهلي في نهائي بطولة أبطال إفريقيا أمام الزمالك، وكنت أتمنى المشاركة وأتمنى فوز الأهلي بالبطولة".

واختتم تصرحياته، قائلًا: الزمالك لم يفاوضني نهائيا ولم يتحدث معي أي مسئول، وبيراميدز هو الفريق المناسب بالنسبة لي.