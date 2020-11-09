أحمد فتحي: أتمنى فوز الأهلي على الزمالك في دوري الأبطال وهذا سبب انضمامي لـ بيراميدز

أكد أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إنه لم ينتقل إلى بيراميدز من أجل المال لكن للبحث عن خطوة جديدة في مشواره.

وأضاف أحمد فتحي، في تصريحات أثناء المؤتمر الصحفي الذي عُقد لإعلان صفقة انضمامه إلى بيراميدز، "كنت أتمنى الانضمام للمنتخب الوطني، وفي خدمة منتخب بلدي في أي وقت، وسأسعى للعودة إلى للمنتخب من بوابة بيراميدز".

وقال أحمد فتحي "أتمنى فوز الأهلي على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا"، مؤكدًا أنه "ليس نادما على الانضمام لصفوف بيراميدز".

وتابع أحمد فتحي "حزين لعدم المشاركة مع الأهلي في نهائي بطولة أبطال إفريقيا أمام الزمالك، وكنت أتمنى المشاركة، وفوز الأهلي بالبطولة".

واختتم "الزمالك لم يفاوضني نهائيًا، ولم يتحدث أي مسئول معي بشأن اللعب للأبيض، وبيراميدز هو الفريق المناسب بالنسبة لي حاليا".