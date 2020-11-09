موسيماني ينفذ تراي ماتش في تدريب الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، وبدأ المران بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني، المدير الفني، مع اللاعبين، ثم خاض الفريق فقرة بدنية.
وخاض علي لطفي وأحمد طارق وحمزة علاء، ثلاثي حراسة المرمى، تدريبات منفردة، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
وأجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بطول الملعب بمشاركة حارسين، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين وتصويب الأخطاء.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني على الحديث مع سعد سمير، لاعب الفريق، للاطمئنان على حالته، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لتحديات المرحلة المقبلة.
ويقوم سعد سمير بتنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به، التي تشتمل على مشاركته في جزء من مران الفريق مع الخضوع لاختبارات طبية مستمرة للتأكد من جاهزيته، والتي أصبحت قريبة للغاية للوجود بشكل كامل وقوي في المران الجماعي.
وحرص موسيماني على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في العديد من الأمور الفنية وشرح البرنامج التدريبي الذي يسعى الفريق لتنفيذه، استعدادًا للمرحلة المهمة القادمة.
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