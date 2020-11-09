إيتو يطمئن جمهوره بعد نجاته من حادث سير

طمأن الكاميروني "صامويل إيتو"، أسطورة كرة القدم الأفريقية، متابعيه ومحبيه، بعد الحادث المروع الذي تعرض له أمس.
ونجا الكاميروني صامويل إيتو، أسطورة كرة القدم الأفريقية، من حادث مروري مروع تعرض له في بلاده الكاميرون، أمس الأحد.
وتحطمت سيارة "إيتو" أثناء عودته من فرح أحد أصدقائه، وكانت معه عائلته، لكنهم خرجوا جميعًا من السيارة سالمين.
ونشر إيتو، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، جاء فيها، "كان هذا الاتحاد المقدس الذي تجلى في حفل الزفاف التقليدي لأخي الصغير المحبوب أوليفر كادجي وخطيبته الجميلة فرصة لي لإعادة اكتشاف الكثير من المشاعر والسرور، المنطقة الغربية من بلدي الكاميرون حيث قضيت لحظات لا تنسى!".
وأضاف إيتو "في طريق العودة، تعرضت لحادث سيارة مؤسف، مما جعلني أنسى حركات الرقص التي قمت بها في الليلة السابقة.. لكني أريد أن أطمئنكم، أنا بخير.. شكرا للرب على إخراجنا منه بأعجوبة دون أذى جسدي.. أتمنى لكم بداية هادئة للأسبوع وأشكرك على كل الرسائل الطيبة".
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