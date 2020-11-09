المقاولون العرب يرد على أنباء الاستغناء عن بعض لاعبيه

أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أنه لم يتلق عرضا رسميا لأي لاعب بالفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

وتألق المقاولون العرب، وحصد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، ليحجز مقعده في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد غياب 15 عاما.

وقال عادي فتحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بي اون تايم"، إن بعض اللاعبين تلقوا عروضا شفهية مثل حسن الشامي، ومحمد مجلي، ومحمد سمير، وأحمد الشيمي، موضحا أن الكل علم بأن النادي لن يفرط في أي لاعب خاصة، أن اللاعبين أنفسهم لا يرغبون في الرحيل.

وأشار المشرف على الكرة بالمقاولون، إلى أن النادي يهدف إلى الحفاظ على قوامه الأساسي من أجل المنافسات الأفريقية والمحلية الموسم المقبل.

وأوضح أن عماد النحاس المدير الفني للفريق، طلب عددا من التدعيمات الإضافية للفريق، وهو ما ستبحث عن تلبيتها خلال فترة الانتقالات الجارية.