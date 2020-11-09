مدير تعاقدات بيراميدز: واجهت صعوبة في ضم أحمد فتحي بسبب ارتباطه الشديد بالأهلي

أكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أنه سعيد بانضمام أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي لصفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال بسيوني خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بتقديم أحمد فتحي: "فخور بالتعاقد مع أحمد فتحي فهذه الصفقة ستضاف في سجله نظرًا لتاريخ اللاعب الحافل بالبطولات والألقاب".

وأضاف: "واجهت صعوبة في التفاوض مع أحمد فتحي خاصة أنه مرتبط بمشاعر كبيرة مع النادي الأهلي الذي شارك معه طوال 12 سنة، وانتقاله لبيراميدز بمثابة حدث تاريخي، وعقده ممتد معنا لمدة 3 سنوات ولو كنا نستطيع التوقيع معه لمدة 5 سنوات فلن نتردد".

وانضم أحمد فتحي، لصفوف بيراميدز، لمدة 3 سنوات، قادما من النادي الأهلي، في صفقة انتقال لاعب حر.