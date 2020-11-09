الشمرلي: آن الأوان لضخ دماء جديدة في الإدارة الرياضية

قال شريف الشمرلي، المرشح على منصب الرئاسة في الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أنه قرر الترشح لخدمة الكرة الطائرة المصرية، والمساهمة في عودتها لسابق عهدها على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف "الشمرلي"، أن قائمته تضم في منصب النائب هناء حمزة، عضو مجلس الإدارة السابق، والمشرف على منتخبات السيدات سابقا؛ وفي منصب أمين الصندوق، هويدا مندي، عضو مجلس الإدارة السابق، والمدير التنفيذي السابق للاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن قائمته تضم أيضا أحمد الشموتى، اللاعب الدولي السابق، وأحد أهم لاعبي الكرة الطائرة القدامى؛ وأيمن عبد الرحيم، اللاعب السابق في الطيران والشمس، وعضو مجلس إدارة نادي الطيران سابقًا، إضافةً إلى عدد من المرشحين الذين لم يتم الإعلان عنهم بعد.



ويملك "الشمرلي"، سجلا حافلا ومشرفا، فهو المدير الفنى السابق للمنتخبات الوطنية، والمدير الفنى السابق لناديي طلائع الجيش وهليوبوليس، ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد الأفريقي سابقا، والمحاضر الدولي، وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولي.

وأضاف أن المنافسة على مقعد الرئاسة لن تكون سهلة ولكنه يعتمد على وعي أعضاء الجمعية العمومية وحرصهم على اختيار الأصلح لمصلحة الكرة الطائرة، وهو ما يظهر في الدعم الكبير من قبل غالبية أعضاء الجمعية العمومية وتشجيعهم له من أجل خوض الانتخابات.



واستطرد «لقد تشجعت على خوض الانتخابات بعد ما تأكدت من الدعم الكبير من قبل أعضاء الجمعية العمومية ومن قبل أسرة الكرة الطائرة في مصر، فالجميع يسعى إلى عودة أمجاد الكرة الطائرة المصرية والعودة إلى مكانتنا على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، وذلك لن يتحقق بدون استراتيجية علمية يتم تخطيطها وتنفيذها مع الزملاء الأفاضل وأسرة الكرة الطائرة الذين يفضلون المصلحة العامة عن الخاصة».



وأنهى الشمرلي تصريحاته، قائلًا «آن الأوان لضخ دم جديد في الإدارة الرياضية، وفتح بوابة جديدة للعمل من أجل مصر وطننا الغالي».