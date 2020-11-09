رسالة قوية من خالد الغندور لـ جمهور الزمالك .. شاهد

يستعد نادي الزمالك لمواجهة منافسه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري، وذلك لحسم اللقب الإفريقي.

وكتب خال الغندور نجم الزمالك السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلا: "هذا هو وقت دعم نادي الزمالك واللاعبين والجهاز الفني من قبل السند الرئيسي جمهور الزمالك العظيم".

ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية خلال الأسبوع المقبل.

كان هذا لتجهيز اللاعبين لمباريات الكأس، ونهائي دوري أبطال أفريقيا؛ في ظل غياب اللاعبين الدوليين سواء المنضمين للمنتخب المصري الأول أو المنتخب الأولمبي، إضافةً إلى أشرف بن شرقي، المنضم للمنتخب المغربي، وفرجاني ساسي، المنضم للمنتخب التونسي.

ومن المقرر أن يعقد البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق، جلسةً مع مدحت عبد الهادي، المدرب العام يوم الأحد المقبل؛ للاتفاق على خوض المباراة الودية من عدمه.