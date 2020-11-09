رسالة قوية من خالد الغندور لـ جمهور الزمالك .. شاهد

يستعد نادي الزمالك لمواجهة منافسه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري، وذلك لحسم اللقب الإفريقي.
وكتب خال الغندور نجم الزمالك السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلا: "هذا هو وقت دعم نادي الزمالك واللاعبين والجهاز الفني من قبل السند الرئيسي جمهور الزمالك العظيم".
ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية خلال الأسبوع المقبل.
كان هذا لتجهيز اللاعبين لمباريات الكأس، ونهائي دوري أبطال أفريقيا؛ في ظل غياب اللاعبين الدوليين سواء المنضمين للمنتخب المصري الأول أو المنتخب الأولمبي، إضافةً إلى أشرف بن شرقي، المنضم للمنتخب المغربي، وفرجاني ساسي، المنضم للمنتخب التونسي.
ومن المقرر أن يعقد البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق، جلسةً مع مدحت عبد الهادي، المدرب العام يوم الأحد المقبل؛ للاتفاق على خوض المباراة الودية من عدمه.
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