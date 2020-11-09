أرقام ونتائج مذهلة لـ محترفي منتخب مصر قبل الانضمام لمعسكر مباراة توجو.. تفاصيل

أعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة منتخب مصر لمباراة توجو، والتي ضمت مجموعة من اللاعبين المحترفين الذين يرفعون اسم مصر عاليًا في الدوريات الأوروبية والعربية.

ويواصل اللاعبون تواجدهم مع أنديتهم في الفترة الحالية حتى اتخاذ قرار استدعائهم لمعسكر المنتخب المصري قبل اللقاء المرتقبة يوم 14-11-2020.

ونرصد لكم في هذا التقرير، أرقام محترفي منتخب مصر مع أنديتهم في الموسم الجديد:

- محمد صلاح هداف فريق ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي بـ 8 أهداف.

- أحمد حسن كوكا هداف فريق أولمبياكوس اليوناني، وثاني هدافي الدوري اليوناني بـ 4 أهداف، والمتألق هذا الموسم مع فريقه.

- محمود حسن تريزيجيه متألق مع فريقه أستون فيلا، وساهم في فوز فريقه في 5 مباريات من 7 مباريات في البريميرليج.

- محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي وأصبح أساسيًا في فريقه هذا الموسم بعد تألقه اللافت للنظر بعد العودة من الإعارة من فريق بيشكتاش التركي.

أحمد حجازي صخرة الدفاع لفريق اتحاد جدة السعودي بعد إعارته من ويست بروميتش ألبيون.