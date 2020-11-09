الزمالك يؤجل النظر في عروض إعارة مصطفى محمد

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تأجيل النظر في أي عروض تصل لمصطفى محمد مهاجم الفريق لحين الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ووصل الفريق للمباراة النهائية وسيواجه خلالها الأهلي يوم 27 نوفمبر من الشهر الجاري باستاد القاهرة.
وكشف مصدر بمجلس إدارة القلعة البيضاء عن وجود عرض محلي من نادي بيراميدز لضم اللاعب بخلاف عرض خارجي، وتصل قيمة أحد العروض إلى أربعة ملايين دولار للزمالك بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.
وكان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وعد اللاعب بالموافقة على احترافه في حالة تلقيه عروضا جادة بشرط مساعدة الفريق على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
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