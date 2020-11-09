الرياضة

الزمالك يؤجل النظر في عروض إعارة مصطفى محمد

0 نشر
0 تبليغ

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تأجيل النظر في أي عروض تصل لمصطفى محمد مهاجم الفريق لحين الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الفريق للمباراة النهائية وسيواجه خلالها الأهلي يوم 27 نوفمبر من الشهر الجاري باستاد القاهرة.

وكشف مصدر بمجلس إدارة القلعة البيضاء عن وجود عرض محلي من نادي بيراميدز لضم اللاعب بخلاف عرض خارجي، وتصل قيمة أحد العروض إلى أربعة ملايين دولار للزمالك بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وكان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وعد اللاعب بالموافقة على احترافه في حالة تلقيه عروضا جادة بشرط مساعدة الفريق على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يؤجل النظر في عروض إعارة مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا