الزمالك يؤجل النظر في عروض إعارة مصطفى محمد

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تأجيل النظر في أي عروض تصل لمصطفى محمد مهاجم الفريق لحين الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الفريق للمباراة النهائية وسيواجه خلالها الأهلي يوم 27 نوفمبر من الشهر الجاري باستاد القاهرة.



وكشف مصدر بمجلس إدارة القلعة البيضاء عن وجود عرض محلي من نادي بيراميدز لضم اللاعب بخلاف عرض خارجي، وتصل قيمة أحد العروض إلى أربعة ملايين دولار للزمالك بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.



وكان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وعد اللاعب بالموافقة على احترافه في حالة تلقيه عروضا جادة بشرط مساعدة الفريق على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.