نجم بيراميدز يعلن إصابته بفيروس كورونا

كشف نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز عن اصابته بفيروس كورونا عن طريق صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشر دونجا عبر موقع تبادل الصور أنستجرام صورة في الحالة اليومية من أحد المشجعين وهو يدعو له بالشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

شارك نبيل عماد دونجا مع فريق بيراميدز خلال الموسم المنتهي من بطولة الدوري الممتاز والكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر، وكان من ضمن اللاعبين الذين ترددت أسماءهم كثيرًا لكي ينضم لأحد قطبي الكرة المصرية.