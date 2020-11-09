ونشر دونجا عبر موقع تبادل الصور أنستجرام صورة في الحالة اليومية من أحد المشجعين وهو يدعو له بالشفاء من إصابته بفيروس كورونا.
شارك نبيل عماد دونجا مع فريق بيراميدز خلال الموسم المنتهي من بطولة الدوري الممتاز والكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر، وكان من ضمن اللاعبين الذين ترددت أسماءهم كثيرًا لكي ينضم لأحد قطبي الكرة المصرية.
وكان مسئولو الزمالك رفعوا العرض المالي المقدم للحصول على خدمات دونجا وعبدالله بكري ورجب بكار لاعبي فريق بيراميدز إلى 40 مليون جنيه بدلًا من 30 مليون .
ويحاول مسئولو الزمالك الضغط على مسئولي بيراميدز وإقناعهم بالتخلي عن الثلاثي في الموسم المقبل.
جدير بالذكر أن بيراميدز أنهى بطولة الدوري الممتاز هذا العام محتلًا المركز الثالث وفقد لقب الكونفدرالية بعد الوصول للنهاءئي على يد نهضة بركان المغربي، وتحدد مشاركاته في بطولة الكونفدرالية الإفريقية في النسخة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم بيراميدز يعلن إصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.