لحظة وصول محمد صلاح مطار القاهرة .. شاهد

وصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي الى مطار القاهرة للانضمام الى معسكر المنتخب قبل مواجهة توجو المرتقبة. وانضم أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي لتدريب المنتخب الوطني، ليصبح أول المحترفين المنضمون لصفوف الفراعنة استعداد لمباراتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، وتأخر انطلاق مران منتخب مصر الذي كان مقررًا له السابعة مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ويرجع سبب تأخر المران إلى طلب اللاعبين الحصول على مزيد من الراحة، حيث ينطلق التدريب في الثامنة والنصف مساء. وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، القائمة النهائية للفريق الوطني وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

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