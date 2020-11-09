خلال إعلان صفقة فتحي.. بيراميدز يكشف موقفه من التعاقد مع لاعبين جدد من الأهلي

كشف ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن حقيقة التعاقد مع لاعبين جدد من صفوف الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال "عيد"، في تصريحاته أثناء المؤتمر الصحفي لإعلان صفقة أحمد فتحي، إن بيراميدز تعاقد حتى الآن مع 15 لاعبًا وليس منهم من كان متعاقدًا مع الأهلي، من ضمنهم 3 لاعبين كان آخر موسم لهم مع الأحمر، ولم يكونوا على قوته.

وأضاف أن التعاقد مع أحمد فتحي كان بعد أن اتفق على عدم التجديد مع الأهلي بعد انتهاء عقده، ورمضان صبحي كان لاعبًا في هدرسفيلد الإنجليزي، وشريف إكرامي أعلن رحيله عن الأهلي، وبعدها بفترة طويلة تعاقدنا معه.

وأكد أن كل لاعب نضمه يكون ضمن فريق سابق، ولن نأتي بلاعب غير مرتبط بنادٍ، لدينا هدف في ضم لاعبين يساعدوننا على المنافسة، وهذا حقنا.

وتابع "نحن نحترم الجميع، ولكن نضع مصلحة بيراميدز في الأولوية قبل التعاقد مع أي لاعب".

وأشار إلى أن التعاقد مع لاعبين جدد من الأهلي وارد، ولا أستطيع أن أعلق حاليًا على ضم لاعبين جدد من الأهلي أم لا، عندما نتفاوض مع صفقات جديدة سنعلنها.