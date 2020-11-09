تعرف على موعد عودة الزمالك للتدريبات

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى المران يوم الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم 27 من الشهر الحالي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة.
كان ذلك عقب الراحة التي حصلوا عليها، بعد التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الرجاء المغربي بنتيجة المباراتين 4 / 1.
ويخوض تدريبات الفريق، مدحت عبدالهادي، لحين عودة المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو، الذي يتواجد في بلاده، خلال فترة الراحة الحالية.
على أن يغيب السداسي الدولي عن المران، وأيضا المنضمين للمنخب الأولمبي، وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لتواجدهم مع منتخبات بلادهم.
وينتظر النادي إعلان اتحاد الكرة الرسمي، لموعد مباراة نادي مصر في بطولة كأس مصر، بعدما ظهرت أنباء عن إقامتها يوم 21 من الشهر الحالي.
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