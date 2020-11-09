تعرف على موعد عودة الزمالك للتدريبات

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى المران يوم الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم 27 من الشهر الحالي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة.

كان ذلك عقب الراحة التي حصلوا عليها، بعد التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الرجاء المغربي بنتيجة المباراتين 4 / 1.



ويخوض تدريبات الفريق، مدحت عبدالهادي، لحين عودة المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو، الذي يتواجد في بلاده، خلال فترة الراحة الحالية.



على أن يغيب السداسي الدولي عن المران، وأيضا المنضمين للمنخب الأولمبي، وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لتواجدهم مع منتخبات بلادهم.



وينتظر النادي إعلان اتحاد الكرة الرسمي، لموعد مباراة نادي مصر في بطولة كأس مصر، بعدما ظهرت أنباء عن إقامتها يوم 21 من الشهر الحالي.