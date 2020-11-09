نادر السيد: باتشيكو أضاف الاستقرار للزمالك.. واختيار الأهلي لـ موسيماني جريء

أكد نادر السيد، حارس منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، أن "باتشيكو المدير الفني للزمالك أضاف حالة من الاستقرار داخل الفريق".

وقال نادر السيد، أثناء حواره ببرنامج "في الاستاد" مع الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم إف إم"، "باتشيكو أضاف إلى الزمالك حالة من الاستقرار، خاصة أنه على معرفة جيدة بمعظم اللاعبين".

وتابع نادر السيد "معرفة باتشيكو الجيدة باللاعبين الكبار ساعدته في السيطرة على باقي اللاعبين".

ونوه بأنه "لا يتفق مع الرأي القائل بأن المدرب الأجنبي لا يضيف إلى الفرق، فأنا ضد هذا التصنيف".

واختتم حديثه عن الأهلي، قائلًا "كان جريئا في اختياره موسيماني الذي كان على قدر كافٍ من المسئولية، واستطاع في وقت قصير التأقلم على الأجواء المصرية".