بسبب فيروس كورونا.. عدلي القيعي يتغيب عن برنامج ملك وكتابة

كشف الإعلامى إبراهيم المنيسى عن سر غياب عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، عن حلقات برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى.

وقال المنيسى خلال تقديمه للبرنامج، إن محمد القيعى نجل مستشار التعاقدات خضع مؤخرًا للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا وثبت إصابته بالفيروس.

وأضاف المنيسي، أن فى الوقت الذى أجرى فيه القيعى تلك المسحة وثبتت سلبية النتائج ومع ذلك فضل الانعزال كإجراء احترازى للتأكد من عدم إصابته.

جدير بالذكر أن عدلي القيعي هو صاحب أفضل صفقات في النادي الأهلي منذ أن كان مسؤول التعاقدات في النادي وحتى أن أصبح المستشار والمشرف على التعاقدات داخل القلعة الحمراء.