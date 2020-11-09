ضم الوفد النائبة الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي للمستشفى، ومحمد فرغلي، المدير العام لمؤسسة «الجود»، وهالة بايزيد، مدير الشراكات المؤسسية، وإبراهيم عثمان، ممثل إدارة التبرعات، ودنيا حسني، أخصائية الأطفال بالمستشفى، وإيهاب فايز، ممثل إدارة خدمة العملاء.
وحضر توقيع البروتوكول خالد الدرندلي، أمين الصندوق ، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي.
ومن جانبه قام العميد محمد مرجان بالتوقيع ممثلًا عن النادي مع الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي للمستشفى، لإتمام المشروع ووضعه في حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
من جانبها أعربت الدكتورة أنيسة حسونة، التي تشغل أيضًا منصب عضو مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، عن سعادتها بالتعاون مع الأهلي، مؤكدة أنه شرف كبير لما يمثله نادي القرن من ريادة على كل المستويات.
أضافت: «بروتوكول التعاون يشمل الاتفاق على إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جميع التحاليل والأشعات في المستشفى بالمجان، مقابل إتاحة الفرصة لوجود منفذ خاص بالمستشفى داخل مقر النادي بالجزيرة وفرعي النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس، من أجل التعريف بما يقدمه المستشفى من خدمات بالمجان لعلاج الأطفال، وإجراء عمليات القلب المفتوح على أحدث طرق العلاج
العالمية».
وأوضحت أن هناك سبلًا عدة للتعاون بين النادي ومستشفى الناس، مؤكدة أن التعاون مع الأهلي خطوة مهمة للغاية، وتعكس الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقوم به النادي على جميع الأصعدة.
وأشادت الدكتورة أنيسة حسونة بدعم محمود الخطيب للمستشفى، مؤكدة أن زيارته له في فبراير الماضي شهدت إشادة كبيرة بما يقدمه المستشفى من خدمات طبية على أعلى مستوى لعلاج الأطفال بالمجان، مؤكدة أن تلك الزيارة شهدت الاتفاق على ملامح التعاون بين الطرفين، الذي تُوج رسميًّا اليوم بتوقيع البروتوكول للبدء في تنفيذه.
وأضافت أن النادي الأهلي يبقى صاحب الريادة دائمًا، ليس فقط على الصعيد الرياضي، ولكن أيضًا على الصعيدين الخدمي والمجتمعي.
وفي نهاية الجلسة قام محمود الخطيب بإهداء الدكتورة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى درع النادي كما قامت الأخيرة بإهداء درع المستشفي إلي محمود الخطيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بروتوكول تعاون بين الأهلي ومستشفى الناس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.