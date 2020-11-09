بروتوكول تعاون بين الأهلي ومستشفى الناس

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم وفدًا من مستشفى الناس للأطفال، لتوقيع بروتوكول تعاون في العديد من المجالات.

ضم الوفد النائبة الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي للمستشفى، ومحمد فرغلي، المدير العام لمؤسسة «الجود»، وهالة بايزيد، مدير الشراكات المؤسسية، وإبراهيم عثمان، ممثل إدارة التبرعات، ودنيا حسني، أخصائية الأطفال بالمستشفى، وإيهاب فايز، ممثل إدارة خدمة العملاء.



وحضر توقيع البروتوكول خالد الدرندلي، أمين الصندوق ، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي.



ومن جانبه قام العميد محمد مرجان بالتوقيع ممثلًا عن النادي مع الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي للمستشفى، لإتمام المشروع ووضعه في حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.



من جانبها أعربت الدكتورة أنيسة حسونة، التي تشغل أيضًا منصب عضو مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، عن سعادتها بالتعاون مع الأهلي، مؤكدة أنه شرف كبير لما يمثله نادي القرن من ريادة على كل المستويات.



أضافت: «بروتوكول التعاون يشمل الاتفاق على إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جميع التحاليل والأشعات في المستشفى بالمجان، مقابل إتاحة الفرصة لوجود منفذ خاص بالمستشفى داخل مقر النادي بالجزيرة وفرعي النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس، من أجل التعريف بما يقدمه المستشفى من خدمات بالمجان لعلاج الأطفال، وإجراء عمليات القلب المفتوح على أحدث طرق العلاج

العالمية».

وأوضحت أن هناك سبلًا عدة للتعاون بين النادي ومستشفى الناس، مؤكدة أن التعاون مع الأهلي خطوة مهمة للغاية، وتعكس الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقوم به النادي على جميع الأصعدة.

وأشادت الدكتورة أنيسة حسونة بدعم محمود الخطيب للمستشفى، مؤكدة أن زيارته له في فبراير الماضي شهدت إشادة كبيرة بما يقدمه المستشفى من خدمات طبية على أعلى مستوى لعلاج الأطفال بالمجان، مؤكدة أن تلك الزيارة شهدت الاتفاق على ملامح التعاون بين الطرفين، الذي تُوج رسميًّا اليوم بتوقيع البروتوكول للبدء في تنفيذه.



وأضافت أن النادي الأهلي يبقى صاحب الريادة دائمًا، ليس فقط على الصعيد الرياضي، ولكن أيضًا على الصعيدين الخدمي والمجتمعي.



وفي نهاية الجلسة قام محمود الخطيب بإهداء الدكتورة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى درع النادي كما قامت الأخيرة بإهداء درع المستشفي إلي محمود الخطيب.