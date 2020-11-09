هاشتاج الأهلى أسطورة هيجيب البطولة يتصدر تويتر

دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج الأهلى أسطورة هايجيب البطولة لدعم الفريق قبل مباراة نهائى دورى الأبطال. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى: ‏الأهلي العظيم الأهلي الكبير سيد القارة الإفريقية وبإذن الله البطولة في الجزيرة ‎#الاهلى_اسطوره_هايجيب_البطوله ‏النادى الاهلى ده فريق جبار...فريق جبار زى الاعصار

جمهور الاهلى يولعها نار

اليه اليه اهلى الانتصار

لالالالالالالالالالالالالاالالالا

اليه اليه اهلى الانتصار

‎#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله ‏مقدرش إداري فخري بيك ولا اقدر اخبي

انك صانع الفرح لكل مصري وعربي

‎#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله ‏الاهلى فى قلبى و دايما غالى علينا

جمهور دايما وراه و دايما تلاقينا

و فى اى مكان معاه دايما بنروح وراه

انصرنا يا رب يا عالى يا الله

‎#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله ‏باذن الله رجاله وقدها وهيرجعو الجزيره بالبطوله وثقين فيكم ربنا معاكم البطوله اهلاويه

‎#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله ‏لاعبي الأهلي رجالة و مقدرين تعب و شوق الجمهور للبطولة الافريقية

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#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله ‏باذن الله رجاله وقدها وهيرجعو الجزيره بالبطوله وثقين فيكم ربنا معاكم البطوله اهلاويه

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#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله ‏كاف يختار هدف حسين الشحات امام الوداد في لقاء العوده ضمن أجمل أهداف نصف نهائي افريقيا

‎#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله

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