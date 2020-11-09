رسميا .. تؤام الأقصر الحسن والحسين ينتقلان إلى نادي شبان قنا

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي شبان قنا والجهاز الفنى بقيادة كمال الزين في إتمام التعاقد مع تؤام نادي الأقصر الحسن والحسين حازم، لتدعيم صفوف الفريق بالقسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وقع التوأمان علي عقود إنضمامهما إلي صفوف شبان قنا بعد الحصول علي الاستغناء الخاص بهم مقابل دفع 30 ألف جنيه ،في حضور كمال الزين المدير الفنى للفريق ،وسعيد بكرى المشرف علي الفريق ومحمود مصطفي وكيل اللاعبيين .



يذكر أن مسئولي مجلس إدارة نادي شبان قنا قد جدد الثقة في كمال الزين المدير الفنى للفريق لقيادة الفريق بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



وانهي فريق شبان قنا الموسم الماضي بالمركز الرابع برصيد 35 نقطة بعد تقديم موسم ولا أروع لأبناء كمال الزين ،كانوا دائما به منافسا قويا لجميع فرق دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .