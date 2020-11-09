تعرف على سر وجود رئيس الإسماعيلي مرتين في يوم واحد داخل قلعة الدراويش

وعلم موقع "دوت الخليج" أن الإسماعيلي يعقد جلسة مع المستشار نهاد حجاج المستشار القانوني السابق للنادي الاسماعيلي، والذي يسعى لإتمام صفقة إنتقال أحمد سامي من الفريق الفيومي إلى صفوف الإسماعيلي خلال الساعات القليلة المقبلة.
ويشترط "المقاصة" الحصول على مبلغ ٨ مليون جنية للاستغناء عن "سامي" للإسماعيلي، ويسعى الإسماعيلي لتقارب وجهات النظر للإعلان رسميًا خلال ساعات قليلة.
وتواجد "الناظر" إبراهيم عثمان في النادي الاسماعيلي صباحًا، والأن للمرة الثانية خلال اليوم الأحد، لإلتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين الجدد للإعلان عن بعض الصفقات تباعًا.
وكان الإسماعيلي دخل في مفاوضات جادة مع كريم طارق لاعب بتروجيت الذي طلب ناديه ٨ مليون للتعاقد أيضًا معاه.
يذكر أن الاسماعيلي تعاقد مع اللاعب أحمد مصطفى، والانجولي إيري بابل والجزائري رضوان الشريفي.
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