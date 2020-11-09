هاشتاج النجمة التاسعة يا معلول يتصدر تويتر .. ومغردون: أنت قدها يا بطل

دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى هاشتاج النجمة التاسعه يا معلول عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لدعم التونسي على معلول قبل مباراة نهائى دورى الأبطال. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى: - ‏حارب عالبطولة برووح الأبطال، ألعب برجولة، موت عالكورة، أفريقيا للكبار وأنت الأسطورة. - ‏كلنا واثقين فيك يا علولو وإن شاء الله هدف الفوز بالبطولة هيبقى عن طريقك.

‎#النجمه_التاسعة_يامعلول - ‏علفكره يا علولو احنا لسه هنلعب نصف النهائي ده مش النهائي خالص علشان العضله متقفش

‎#النجمه_التاسعه_يامعلول - ‏رجل المباريات الكبرى،، الجميع هنا يثق بك،، النجمة التاسعة لتكتب إسمك بحروف من ذهب في تاريخ القلعة الحمراء

‎#النجمه_التاسعه_يامعلول - ‏اول نهائي ندخله ان شاء الله بمعلول

و متفائلين بيك خير

انت قدها يا بطل

‎#النجمة_التاسعة_ يا معلول - ‏أول نهائي ندخله إن شاء الله بمعلول

ومتفائلين بيك خير

انت قدها يا بطل

‎#النجمه_التاسعه_يامعلول ‏‎

- اقسم بالله بحسك من ولاد النادي وكمان مشجع من التالته شمال ان شاء الله بروح الفانله وقتال ١١ راجل في الملعب نتوج بالبطوله ‎#الاهلي_اسطوره_هايجيب_البطوله ‎#النجمه_التاسعه_يامعلول - ‏٩٠ دقيقة بروح رادس،، النجم الساحلي، صن داونز، بروح الدوري اللي فات واثق والله انك قدها ‎#النجمه_التاسعه_يامعلول - ‏علي معلول تفصلك 90 دقيقة لدخول التاريخ فكن علي قدر الحدث وادي بروحك وقتالك التي عهدناها

‎#النجمه_التاسعه_يامعلول

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