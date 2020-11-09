نادر السيد: أنا أفضل 3 حراس في تاريخ مصر مع الحضري وشوبير

يرى نادر السيد، حارس مرمى نادي الزمالك والأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه من ضمن أفضل 3 حراس في تاريخ مصر.

وقال نادر خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع الإعلامي كريم خطاب، عبر إذاعة نجوم إف إم: " أصنف نفسي من أفضل 3 حراس في تاريخ مصر، ويأتي معي في الحضري وشوبير.

وأردف: أعتقد أنني أستحق أن أكون من ضمن أفضل ثلاثة حراس في تاريخ مصر، لا يوجد ترتيب معين للأسماء التي ذكرتها، ولكن أعتقد أنني من ضمن الثلاثة الكبار.