نادر السيد: مفيش مؤامرة على الزمالك

"مفيش مؤامرة على الزمالك" بهذه الكلمات تحدث نادر السيد، حارس مرمى نادي الزمالك والأهلي ومنتخب مصر الأسبق.

وقال نادر خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع الإعلامي كريم خطاب، عبر إذاعة نجوم اف ام: "الزمالك سيظل الكيان ونجومه أبطال، ولن يتأثر بأي أحداث".

وأكمل: أرفض نظرية المؤامرة، فلا يوجد مؤامرات على الزمالك.

وأتم: أجيال متتالية تربوا على هذه الجملة، تعرض الزمالك ومصر لمؤامرة من الاتحاد الأفريقي، نترك فقط نسبة بسيطة لاحتمالية ذلك.