أرنولد يغيب عن ليفربول لمدة شهر بسبب الإصابة

أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول، سيغيب عن الفريق لمدة تصل لـ شهر، بسبب الإصابة.
وتعرض أرنولد للإصابة في مباراة فريقه أمس أمام مانشستر سيتي، في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن أرنولد لن يتمكن من اللعب مع المنتخب الإنجليزي في فترة التوقف الدولية المقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها.
وأشارت الصحيفة إلى أن أرنولد سيبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى الشهر، بسبب الإصابة في عضلات الفخذ.
وتعادل نادي ليفربول مع نظيره مانشستر سيتي، أمس الأحد، بهدف لمثلهما، في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.
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