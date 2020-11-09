نادر السيد: سأترشح لرئاسة الزمالك.. وهذا أول قرار سأتخذه

ينوي نادر السيد حارس منتخب مصر والزمالك والأهلي الأسبق، الترشح لانتخابات مجلس إدارة الأبيض يوما ما.

وقال نادر خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع الإعلامي كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "فكرت في الترشح لمجلس إدارة الزمالك، وهذا هدف سأحققه يوما ما.

وأردف: في البداية كعضو مجلس ادارة، وبعدها سافكر في ترشيح نفسي لرئاسة نادي الزمالك، أملك أفكارا كثيرة أسعى لتحقيقها حال تنصيبي، ولكن الآن كل هذه الأمور مؤجلة".

وتابع: أول قراراتي حال تنصيبي رئيسا للزمالك الدعوة لعقد جمعية عمومية لفصل ميزانية قطاع الكرة عن قطاع النادي العام، فهذا المنصب أمانة ولابد أن أكون على قدر المسئولية، وهذا حق للجمعية العمومية، ما يدفعوه يستفيدون هم به وليس قطاع الكرة.

وقال: "هناك أشخاص يدخلون مجالس الإدارات من أجل الشو فقط، وآخرين لا يضيفون لمقاعدهم، وغيرهم يستفيدون بدون أن يضيفوا، مع العلم انه من المفترض ان من يتم تنصيبه يضيف لمكانه وليس العكس".