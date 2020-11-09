الموريتاني أحمد ولد يحيى يعلن ترشحه لرئاسة الكاف

أعلن أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم اليوم، الإثنين، ترشحه لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". ونشر يحيى رسالة ترشح عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، "التزامًا بالترويج لكرة القدم الأفريقية وبعد الكثير من التفكير والمناقشات قررت تقديم ترشيحي لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم". وسبق وأن أعلن كن من الملغاشي أحمد أحمد الرئيس الحالي وباتريس موتسيبي رئيس نادى صن داونز الجنوب أفريقي، وجاك أنوما رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، الترشح رسميًا لرئاسة الاتحاد الأفريقي. ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الكاف في شهر مارس المقبل.

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