بعد خسارة والده الانتخابات .. تعليق غريب من أمير مرتضى منصور

نشر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، صورة له مع والده المستشار مرتضى منصور وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

وعلق أمير على الصورة قائلا: "كله خير والجاي أحلى وأقوى، هوفر أي كلام وطاقة جويا بعد يوم".

و كشفت مصادر خاصة أن هناك لجنة مؤقتة تقترب من إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وإيقافه لمدة 4 سنوات مقبلة .

وتشهد الفترة الحالية دراسة الأمر بالكامل من قبل اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة ، لحسم القرار بشكل نهائى ورسمي خلال الأيام المقبلة .