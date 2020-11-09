الصفقة رقم 7.. البنك الأهلي يحصل على توقيع عاصم صلاح لاعب الجيش

وحرص نادي البنك الأهلي على إبرام صفقات جديدة أبرزها فادي فريد لاعب أسوان وأحمد ياسر وبهاء مجدي من المصري، بالإضافة إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي وأحمد ياسين من المقاصة ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة.
وأنهى أحمد سمير وأحمد وجدي وكلاء اللاعب، المفاوضات بين اللاعب والناديين، وانتقل اللاعب للبنك الأهلى لمدة عامين بداية من الموسم الكروي القادم.
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