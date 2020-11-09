بعد الرحيل بـ 10 أعوام .. برانديلي يعود لتدريب فيورنتينا الإيطالي

وأعلن نادي فيورنتينا عن رحيل ياكيني عن الفريق، متوجهًا له بالشكر على ما قدمه للنادي، وقيادته إياه لاحتلال المركز التاسع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.
وأكد نادي فيورنتينا بأنه تم تعيين برانديلي في منصب المدير الفني للفريق، خلفًا لـ ياكيني.
وسيتولى برانديلي مهمة إدارة الفريق بدءًا من الغد بقيادة مران الفيولا صباحًا.
يذكر أن برانديلي كان مدربًا للفيولا في الفترة من 2005 إلى 2010، وقاده للتأهل لدوري أبطال أوروبا مرتين، ونصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي.
وتولى برانديلي منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا، وقاده لنهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2012، قبل الخسارة أمام المنتخب الإسباني.
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