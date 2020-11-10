اللحظات الأولى من وصول تريزيجيه إلى مطار القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر

وصل محمود حسن تريزيجية نجم منتخب مصر استون فيلا الإنجليزي إلى مطار القاهرة للانضمام الى معسكر المنتخب قبل مواجهة توجو المرتقبة.

ومن قبله وصل أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب ارسنال للانضمام لتدريب المنتخب الوطني، استعدادا لمباراتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وتأخر انطلاق مران منتخب مصر الذي كان مقررًا له السابعة مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ويرجع سبب تأخر المران إلى طلب اللاعبين الحصول على مزيد من الراحة، حيث ينطلق التدريب في الثامنة والنصف مساء.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، القائمة النهائية للفريق الوطني وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.