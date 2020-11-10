طلب جديد من ميدو لـ مرتضى منصور قبل نهائي أفريقيا

طالب أحمد حسام ميدو من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدم الحديث لأي شخص داخل مجلس الإدارة عن حل مجلس الإدارة.
وقال ميدو خلال حديثه ببرنامجه أوضة اللبس : " الشماتة في مرتضى منصور وحشة الكل عنده فضايح وبيطلب الستر من ربنا، وأنا لا أدافع عن مرتضى منصور ولكن الكل عنده عيوب".
وأضافف ميدو : أطالب مرتضى منصور بعدم حديث أي مسؤول فى الزمالك عن حل مجلس الإدارة في الوقت الحالي.
وتابع : " شابوه لحازم إمام بعدم حديثه عن الأنباء المتداولة بتواجده في مجلس الزمالك وهو وضع الزمالك قبل أي شيء وده كلام رجاله منه" .
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