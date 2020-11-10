ميدو يضرب بقوة: الكلام عن مجلس إدارة جديد للزمالك هدفه هدم النادي

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على الاجتهادات التي خرجت خلال الساعات الماضية الخاصة بمجلس الزمالك الجديد.
وقال ميدو من خلال برنامجه أوضة اللبس عبر قناة النهار : كل الكلام اللي اتقال بعد عدم نجاح مرتضى منصور في انتخابات النواب مجرد اجتهادات فقط من ناس بتحاول تزرع المشاكل داخل نادي الزمالك وفيه حرص من الدولة على استقرار الزمالك في الوقت الحالي.
وتابع: المسؤولين اتعلموا من الدرس، وأي قرار هيتاخد دلوقتي هيأثر على الزمالك بشكل كبير جدا لازم نفصل ما بين السياسة ومابين الرياضة الزمالك مالوش علاقة بعدم نجاح مرتضى منصور في النواب وعاهدنا الجميع في أوضة اللبس على عدم الحديث عن مشاكل نادي الزمالك لأنه أكبر من كل هذا وجمهور الزمالك هو أساس النادي التي تقف خلفه دائما.
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