فشل صفقة الأهلي السوبر| فيديو

كشف عمر البنا، وكيل اللاعبين، أن إدارة نادي صن داونز لا ترغب فى التفريط فى أحد نجوم الفريق لأى نادي منافس داخل قارة أفريقيا.
وقال البنا فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten"، إن الأهلي يرغب فى التعاقد مع سيرينو منذ فترة السويسري رينيه فايلر وليس الآن فقط، حتي هذه اللحظة صن داونز يرفض التفريط فى اللاعب ولكن المقابل المادي من الممكن أن يغير كل شييء".
وأضاف: "الأهلي لم يعرض صفقة تبادلية على صن داونز من أجل الحصول على سيرينو، العرض كان مادي فقط".
وكان سيرينو قد جدد عقده مؤخرًا مع صن داونز لمدة 5 سنوات ، مما يعني أن رحيله لن يتم إلا في حالة موافقة ناديه بمقابل مادي جيد.
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