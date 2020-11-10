ميدو: أحمد فتحي مكنش مركز في تصريحاته بمؤتمر تقديمه بـ بيراميدز

علق أحمد حسام ميدو على تصريحات أحمد فتحي لاعب بيراميدز الجديد خلال تقديمه للإعلام اليوم وانتقاله الرسمي للفريق السماوي.
وقال ميدو خلال حديثه ببرنامجه أوضة اللبس عن تصريحات أحمد فتحي: أحمد فتحي قادر على العطاء وقادر يستكمل سنتين تلاته على الأقل احمد فتحي مكنش مركز في تصريحاته حينما قال إن تواجد رمضان صبحي وشريف إكرامي في بيراميدز سهل رحيلي على الرغم من انتقاله للفريق قبل ضم بيراميدز إكرامي ورمضان صبحي.
وتابع: أكيد كان بيتمنى التواجد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومسئولو الزمالك لم يفاوضوه نهائيا.
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