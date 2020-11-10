قال الإعلامي هاني حتحوت، إن جماهير نادي الزمالك، بدأ يتسرب لها القلق، بعد خسارة رئيسها، مرتضى منصور، في انتخابات البرلمان.
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، إن جماهير الزمالك، تخشى أن يتأثر لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي، بنتائج الانتخابات، وينعكس هذا على مستواهم خلال الفترة الحالية، والتي تشهد منعطف خطير في تاريخ النايد كونه سيخوض نهائي دوري الأبطال أمام الغريم التقليدي، الأهلي.
وأكد هاني حتحوت، إن وزير الشباب والرياضة، أعطى الكثير من التطمينات، لجماهير الزمالك، إن القلعة البيضاء، لن يتم المساس بها، وسيحاول الحفاظ على استقراره وهو مقبل على نهائي البطولة القارية، الأقوى بالقارة السمراء .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماذا يحدث في الزمالك قبل نهائي أبطال أفريقيا؟ .. هاني حتحوت يجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.