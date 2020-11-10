أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن استقرار الأبيض أهم من ترشحه على مقعد الرئيس. وقال سليمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة دوت الخليج: "الاستقرار الإداري يؤدي إلى نتائج مميزة". وأشار: مخاوف جمهور الزمالك من الأحداث الحالية أمر منطقي. وأكد: عانيت من العوار في قانون الرياضة، كل ناد أقام لائحة خاصة به، وهذا أمر غير منطقي، لا بد من وجود لائحة واحدة تسير عليها جميع الأندية. وعن انتخابات الأبيض قال: استقرار الزمالك أهم من ترشحي لرئاسة النادي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من أحمد سليمان بشأن ترشحه لانتخابات نادي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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