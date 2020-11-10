محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة ينتقل لسيراميكا كليوباترا

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة عن الاستقرار على بيع خماسي الفريق من ضمنهم محمد إبراهيم إلى سيراميكا كيليوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

واستقر سيراميكا كيليوباترا على دعم صفوفه بخماسي مصر للمقاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الأخير.

وقال بكري سليم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تم الاتفاق مع سيراميكا كيليوباترا على بيع خماسي الفريق إليهم ضمن سوق الانتقالات الحالي".

وأوضح "الخماسي المقرر أن يرحل لا يريد البقاء داخل المقاصة لذلك هناك نية لرحيله".

و أكد سليم أن اللاعبين هم: محمد إبراهيم وأحمد سامي وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد، لا نقف أمام رغبة اللاعبين ونشكرهم على ما قدموه للنادي".

وأوضح "هناك رغبة من الطرفين والأمور أقرب إلى أن تتم لكن لم تنته حتى الآن بشكل رسمي، لكن اقتربت جدا".

وتابع "رحيل خماسي الفريق بما فيهم محمد إبراهيم مقابل 27 مليون جنيه أمر مرضي بالنسبة لنا في ظل الظروف الحالية".