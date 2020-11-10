فاروق: إبراهيموفيتش يتألق رغم كبر سنه.. و"ميدو" يقدم برنامجا تلفزيونيا

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الإيطالي لا يزال يتألق فى الملاعب رغم كبر سنه. وقال فاروق فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "إبراهيموفيتش رغم وصوله إلى هذا السن ولكنه لا يزال يواصل تألقه مع ميلان هذا الموسم وسجل 8 أهداف من 16 هدفا سجله الروسينيري هذا الموسم". واضاف: "ميدو كان صديقا لإبراهيموفيتش ولكنه فى الوقت الحالى يقدم برنامجا تلفزيونيا والسويدي يتألق فى الملاعب".

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