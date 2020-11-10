أزمة في الأهلي بطولة بادجي.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن أن السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق الأهلي، يرفض اللعب فى الدوري المصري حال رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال "فاروق"، أثناء تقديم برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "بادجي يرغب فى الاحتراف الأوروبي حال رحيله عن الأهلي، وموسيماني كان أوصى بإعارته فى الدوري المصري للحكم على مستواه".

وأضاف الإعلامي "بادجي يرفض نهائيًا اللعب فى نادٍ آخر غير الأهلي"، مشددا على أنه فى حال الاستغناء عنه سيرحل للدوريات الأوروبية أو فى أحد الدوريات الخليجية.