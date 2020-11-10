حتحوت يعلن انضمام 5 لاعبين من المقاصة لـ سيراميكا كليوباترا

ونفى هاني حتحوت، بعد تواصله مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، على القيمة المعلن عنها بشأن الصفقة وهى 27 مليون جنيه، مؤكدا أن ضم خماسي المقاصة كان بقيمة أقل من ذلك وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.
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