عبدالستار صبري: حلمي طولان مشاني من الزمالك.. ومختار رفضني في الأهلي

كشف عبدالستار صبري المدرب العام للمنتخب الوطني للشباب عن كواليس تواجده في اختبارات الأهلي والزمالك حينما كان عمره 14 عاما. وقال صبري خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : اختبارات الزمالك أسامه نبيه كان معايا في مدرسة واحدة وقالي لازم تيجي تلعب معايا في الزمالك وكان كابتن حلمي طولان ماسك الفريق وقتها روحتله النادي شافني وقال لو حد اداله كتف هيقع وكان في الفريق حازم امام وأسامي جامده وحلمي طولان قالي امشي ورفض تواجدي رفقة الفريق. وأضاف: بعد كده روحت الأهلي وكابتن مختار كان ماسك الناشئين ومشاني برضو بسبب حجمي وقتها.

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