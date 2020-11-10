كسكادا يتعاقد سرا مع مدرب العياط استعدادا للقسم الثالث

وأضاف المصدر أن نادي العياط لم يكن على علم بتعاقد كسكادا مع المدير الفني له، ولم يتم الإعلان عن توليه المهمة حتي الوقت الحالي.
وأكمل المصدر أن نادي العياط، بدأ في فتح مفاوضات مع عدة مدربين من الدوري الممتاز، لتولى مهمة الفريق خلال منافسات دورى القسم الثالث الموسم الجديد 2020-2021 بعد معرفتهم رحيل محمد حسن.
وكان محمد حسن قد تولى مهمة المدير الفني لنادي العياط في منتصف الموسم الماضي بعد رحيل هلال الشلنك بسبب النتائج السيئة وتدهور حالة الفريق.
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