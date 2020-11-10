العميد يستقر على القائمة الأولى في الاتحاد السكندري

استقر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على لاعبي الفريق ضمن القائمة الأولى . وأرسل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قائمة اللاعبين إلي محمد مصيلحي رئيس النادي من أجل الاطلاع عليها قبل الإعلان عنها . وتنتهي المهلة المحددة للقائمة الأولي يوم 11 نوفمبر الجاري . وتأكد بصفة نهائية خلو القائمة الأولي من نور السيد وإسلام جمال وأسامة العزب وأيمن غباشي . وأعلن مسئولو الاتحاد السكندري تمسكهم بالحراس الثلاثي في الموسم المقبل وهم " عماد السيد، ومحمود الزنفلي وعمرو خليل ، وأنه لا نية للتفاوض مع أي حارس آخر من أجل الانضمام لصفوف زعيم الثغر .

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