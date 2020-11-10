الأهلي يعتمد 225 مليون جنيه للمرحلة الثانية من فرع التجمع الخامس

بحث مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه بمقر النادي بالجزيرة، العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

واستعرض المجلس الملف الإنشائي في فرع القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، المقدم من المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي للمجلس، الذي قدم عرضًا تفصيليًّا لما تم إنجازه من أعمال داخل الفرع، الذي تبلغ مساحته 50 فدانًا، مؤكدًا الانتهاء من 80% من أعمال البنية التحتية، التي تشمل أعمال الصرف الصحي ‏والتغذية والكهرباء، مع البدء في تنفيذ المرحلة الأولى، التي تضم المبنى الاجتماعي، وغرف خلع الملابس، وملاعب ‏السلة والطائرة واليد، وملاعب أكاديمية الكرة، والمبنى الإداري، والموقع العام والأسوار والبوابات، بتكلفة بلغت 89 مليون جنيه، على أن يتم افتتاح هذه المرحلة في يونيو من العام المقبل.

كما قرر المجلس اعتماد مبلغ 225 مليون جنيه، لتنفيذ المرحلة الثانية بالفرع، التي تشمل بناء مجمع حمام سباحة كبير لخدمة الأعضاء.

وقام المجلس أيضًا باستعراض الملف الإنشائي في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، وتم التأكيد على افتتاح أعمال تطوير بوابة مقر النادي بالجزيرة المطلة على الكورنيش يوم 15 نوفمبر الحالي.

وكان المجلس أصدر مجموعة من القرارات عقب اجتماعه الذي انتهى في الساعات الأولي من صباح اليوم وهي:

- التصديق على محضر اجتماع المجلس في جلسته السابعة عشرة، التي عقدت يوم 20 أكتوبر الماضي.

- اعتماد قرار المجلس بالتمرير بالموافقة على تعديل موعد الجمعية العمومية إلى يومي 23 و24 نوفمبر الحالي بدلا من يومي 27 و28 نوفمبر.

- اعتماد قرار المجلس بالتمرير بإنهاء التعاقد مع فابيو رودريجوز، لاعب فريق الكرة الطائرة رجال في الموسم 2020/2021 بناءً على رغبة الجهاز الفني، مع الموافقة على التعاقد مع اللاعب الكندي رايموند سيزيتو خلال الفترة من أول نوفمبر 2020 وحتى الأول من شهر يونيو 2021.

-النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية من 1/7/2019 وحتى 30/6/2020، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

-عرض الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية للفترة من 1/7/2019 وحتى 30/6/2020، تمهيدًا للعرض على الجمعية العمومية.

- التقرير المالي عن الفترة من 1/7/2019 وحتى 30/6/2020.

- مشروع الموازنة المقترح للعام 2020/2021.

- الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

- كما وافق المجلس على المشروع المقدم من المهندس محمد سراج الدين، عضو المجلس، للبدء في خطوات توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الأهلي والجامعة الأمريكية وجامعة ريال مدريد بإسبانيا، لتدريس العديد من البرامج في الإدارة الرياضية، على أن يتم البدء في المشروع منتصف العام القادم، ويتم منح الدارس شهادة معتمدة من الجهات الثلاث، وذلك وفقًا للدور المجتمعي للأهلي في رفع المستوى التثقيفي والتعليمي في الوسط الرياضي.

- اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الإدارة المالية بشأن زيادة قيمة العضوية العامة، التي تشمل جميع الأفرع أو عضوية فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها، والبدء في العمل بها اعتبارا من 1/4/2021، وجاءت الزيادة على النحو التالي:

رفع قيمة العضوية العامة لجميع الأفرع للمؤهل العالي من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، على أن ترفع قيمة العضوية العامة «لكل الفروع» للمؤهل دون العالي من 600 ألف إلى مليون جنيه.

أما بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد، فسوف ترفع قيمتها من 175 ألف جنيه حاليا للمؤهل العالى إلى 250 ألف جنيه، على أن ترفع قيمة العضوية للمؤهل دون العالي من 250 ألف جنيه لتبلغ 600 ألف جنيه، وبالنسبة لفرع التجمع الخامس فترفع قيمة العضوية للمؤهل العالي من 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وبالنسبة للمؤهل دون العالي فترفع من 250 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.