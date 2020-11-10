150 ألف جنيه تشعل غضب صخرة إنبي بعد ظهوره فى برنامج تليفزيوني

حالة كبيرة من الحزن تفرض نفسها على أسامة جلال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي بسبب العقوبة المالية الضخمة الموقعة عليه من قبل إدارة الفريق البترولى خلال الساعات القليلة الماضية.

وقرر الجهاز الفنى لإنبي توقيع غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه على أسامة جلال، بعد ظهوره بإحدى البرامج التليفزيونية مؤخرا دون الحصول على إذن مسبق من النادى ، وهو الأمر الذى وقع بمثابة الصدمة على اللاعب خاصة أن الموسم انتهى فى إنبي واللاعب يتواجد فى الوقت الحالى مع منتخب مصر الأولمبي .

وتسود حالة من التعجب لدى اللاعب بسبب الغرامة المالية الكبيرة التى وقعت عليه دون ارتكابه أى أخطاء .

وكانت الأيام الماضية شهدت جدلا بين أسامة جلال والنادى ، بسبب رغبة اللاعب فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصة بعد تلقيه عدد من العروض القوية على مدار الفترة الماضية وعلى رأسها الأهلى والزمالك ، ولكن تم رفض فكرة رحيله عن الفريق بناء على رغبة حلمى طولان المدير الفنى الذى يتمسك ببقاء خلال الموسم الكروى الجديد رافضا أى حديث حول رحيله .

وعلى الجانب الأخر قرر مجلس إنبي تكليف مصطفى الأمير، أمين الصندوق بأعمال رئيس النادى، إلى جانب تكليف محمد غرابة، ليكون نائبًا لرئيس مجلس إدارة النادى البترولى و جاء ذلك لتسيير أعمال النادى خلال الفترة المقبلة لحين إنعقاد الجمعية العمومية للنادى والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر المقبل.

