هيحلق زيرو تاني.. ميدو يقترب من خسارة رهان جديد

اقترب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، من خسارة رهان جديد، في ظل الأداء الرائع والنتائج الجيدة، التي يقدمها فريق تشيلسي الإنجليزي هذا الموسم.

كان ميدو أعلن في بداية الموسم الحالي أن سوف سيحلق شعره "زيرو" حال عدم إقالة فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، قبل نهاية الدور الأول من الدوري الإنجليزي.

ويبدو أن ميدو قريبا للغاية من خسارة الرهان، فرغم النتائج السيئة التي قدمها تشيلسي في بداية الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، إلا أن الفريق ظهر بشكل مميز مؤخرًا، ونجح في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات في البريميرليج.

تشيلسي صعد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد مرور 8 جولات، ويفصله ثلاث نقاط فقط عن ليستر سيتي المتصدر.

تعثر تشيلسي في بداية الموسم الحالي كان منطقيا لأن النادي تعاقد مع صفقات من العيار الثقيل خلال الصيف الماضي، أبرزهم حكيم زياش من أياكس وتميو فيرنر من لايبزيج وكاي هافيرتز من شالكه وتاييجو سيلفا من باريس سان جيرمان، ولذلك كان الفريق يحتاج إلى بعض الوقت لانصهار هؤلاء اللاعبين على أرضية الميدان.

ويتصدر تشيلسي حاليا جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، كما ينافس دخل في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، فهل يستمر الفريق في تقديم عروضه المميزة ويخسر ميدو رهان، أم يحدث تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة تسبب في رحيل لامبارد خلال الدور الأول.