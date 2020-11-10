هيحلق زيرو تاني.. ميدو يقترب من خسارة رهان جديد

كان ميدو أعلن في بداية الموسم الحالي أن سوف سيحلق شعره "زيرو" حال عدم إقالة فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، قبل نهاية الدور الأول من الدوري الإنجليزي.
ويبدو أن ميدو قريبا للغاية من خسارة الرهان، فرغم النتائج السيئة التي قدمها تشيلسي في بداية الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، إلا أن الفريق ظهر بشكل مميز مؤخرًا، ونجح في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات في البريميرليج.
تشيلسي صعد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد مرور 8 جولات، ويفصله ثلاث نقاط فقط عن ليستر سيتي المتصدر.
تعثر تشيلسي في بداية الموسم الحالي كان منطقيا لأن النادي تعاقد مع صفقات من العيار الثقيل خلال الصيف الماضي، أبرزهم حكيم زياش من أياكس وتميو فيرنر من لايبزيج وكاي هافيرتز من شالكه وتاييجو سيلفا من باريس سان جيرمان، ولذلك كان الفريق يحتاج إلى بعض الوقت لانصهار هؤلاء اللاعبين على أرضية الميدان.
ويتصدر تشيلسي حاليا جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، كما ينافس دخل في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، فهل يستمر الفريق في تقديم عروضه المميزة ويخسر ميدو رهان، أم يحدث تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة تسبب في رحيل لامبارد خلال الدور الأول.
وسبق وأن خسر ميدو رهانا في عام 2016 ، حيث أعلن وقتها أن سيحلق شعره " زيرو" حال تتويج ليستر سيتي بمسابقة الدوري الممتاز، وهو الأمر الذي حدث، وقام ميدو بحلق شعره على الهواء على إحدى شاشات التليفزيون.
وعلقت إحدى الصحف الإنجليزية على خسارة ميدو للرهان حيث قالت: "ميدو خسر الرهان وحلق شعره على الهواء، نأمل ألا يؤثر ذلك على تحليله المباريات في الفترة المقبلة".
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