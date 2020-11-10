كشفت مصادر خاصة عدم صدور أى قرار بشأن مجلس نادي الزمالك قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم المهمة أمام الأهلى والمقرر إقامتها 27 نوفمبر الجاري فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .
وقالت المصادر إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أجل حسم كل الملفات الشائكة بشأن نادى الزمالك لما بعد مواجهة الأهلى من أجل الحفاظ على استقرار فريق الكرة وعدم إثارة الأزمات للقلعة البيضاء قبل المباراة المرتقبة وتوفير كل عوامل الدعم والمساندة للنادى مثلما الحال مع النادى الأهلى.
وأضافت أن هناك لجان تفتيش فى جميع الأندية وعلى رأسها الأهلى والزمالك وسيتم تقديم تقارير خاصة بالأوضاع المالية داخل كل نادى وفى حال وجود مخالفات سيتم اتخاذ قرار حاسم وفقا للقانون.
وكانت الساعات الماضية شهدت جدلا كبيرا بشأن رحيل مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك ووجود مجلس جديد يقود القلعة البيضاء، وهو الأمر الذى تم غلقه بشكل بكامل من قبل وزير الشباب والرياضة فى الوقت الحالى وسيتم اتخاذ القرارات والفصل فى هذا الأمر سواء باستمرار مرتضى منصور أو من عدمه بعد مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها 27 نوفمبر فى نهائى إفريقيا.
يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قررت عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك ومنعه من ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات مقبلة بسبب الشكاوى المقدمة من العديد من الجهات وعلى رأسها الأهلى واتحاد الكرة وممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق وهانى العتال ولجنة الحكام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصادر: لا مساس بمجلس الزمالك قبل 27 نوفمبر الجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.