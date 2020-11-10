إيسكو يثير غضب لاعبي ريال مدريد

أثار فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني غضب زملائه في الفريق، بسبب تخاذله على أرضية الملعب.

وذكر برنامج " الشيرنجيتو" الإسباني، أن إيسكو واجه إنتقادات لاذعة من زملائه في ريال مدريد، بسبب أداءاه المتخاذل، وعدم الركض كثيرا على أرضية الميدان.

وشارك إيسكو في سقوط ريال مدريد أمام فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف، أول أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وخاض فرانشيسكو إيسكو 6 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، لم يصنع أو يسجل خلالهما أي هدفا.

يذكر أن فريق ريال مدريد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة.