الأهلي يعير محمد فخري وشادي رضوان للبنك الأهلي

أنهت إدارة الأهلي إجراءات إعارة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم محمد فخري وشادي رضوان إلى البنك الأهلي لمدة عام بناء علي طلب من محمد يوسف المدير الفني للفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

وأجرى يوسف العديد من الاتصالات الهاتفية مع امير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء طلب فيها ضم الثنائي وتم عرض الأمر علي الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي أبدي موافقة علي خروجهم للإعارة لمدة موسم بهدف المشاركة أساسيًا ويكونوا تحت مجهز وأعين الجهاز الفني.

ومن المقرر أن يمدد محمد فخري وشادي رضوان عقودهم لمدة اربع مواسم قبل خروجهم للإعارة.

وطلب الخطيب من أمير توفيق بتسهيل خروج الثنائي للإعارة وتحقيق أكبر استفادة مالية ومعنوية وفنية لهم خاصة أن لاعبين ملتزمين للغاية بناء علي إشادة جميع الأجهزة الذي تدربوا معهم.