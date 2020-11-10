المقاصة في ورطة.. فشل مفاوضات بيع النادي في اللحظات الأخيرة لـ استادات

أزمة عنيفة تفرض نفسها الآن داخل نادى مصر للمقاصة بعد تراجع " استادات " إحدى الشركات عن شراء 70 % من أسهم النادى خلال الفترة الحالية .

وشهدت الساعات الماضية ، فشل المفاوضات بين المقاصة وشركة استادات خلال وضع الرتوش الأخيرة بعد الاتفاق المبدئى بينهما،وجاء فشل المفاوضات بعد أن كانت ترغب الشكة فى شراء أسهم النادى بالكامل ولكن الأمر تم رفضه من قبل وليد هويدي صاحب 30 % من أسهم النادى.

ويأتى فشل المفاوضات بين المقاصة واستادات بمثابة الصدمة لدى النادى الفيومي فى ظل الأزمة المالية غير المسبوقة التى تفرض نفسها الآن والتى آثرت بشكل سلبي على فريق الكرة وأدت إلى إتجاه العديد من اللاعبين إلى فسخ التعاقد والرحيل النهائى .

ويبحث مسئولو المقاصة فى الوقت الحالى عن عرض آخر لبيع أسهم 70 % من النادى وشهدت شركة المقاصة سبورت عدد من الاستقالات خلال الساعات الماضية وعلى رأسها عمرو مصطفى الرئيس التنفيذي بجانب استقرار محمد مجد أحد مؤسسي الشركة والمشرف العام على فريق الكرة على الاستقالة أيضا وكان محمد عبدالسلام رئيس المقاصة أعلن استقالته قبل عدة أشهر من الشركة أيضا .

وينتظر مسئولو المقاصة الانفراجة المالية والحصول على مبلغ مالى كبير بعد بيع جزء كبير من أسهم النادى لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة بجانب دفع راتب إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة السابق ومعاونيه .